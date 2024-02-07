Илон Маск призвал арестовать всех, кто поддерживает репрессии в отношении Такера Карлсона

Консервативный блогер Ян Чонг заявил, что Такер может пострадать: некоторые американские политики и СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции.
В комментарии к публикации Чонга Маск написал: "Арестуйте тех, кто призывает к его аресту".
Ранее altapress.ru разобрался, кто такой Такер Карлсон, который возьмет интервью у Владимира Путина.
6 февраля Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя. На видео он заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. Однако о точной дате не сообщил.
Кстати, Владимир Путин никак это не комментировал. А видео с анонсом посмотрели уже 50 млн человек.
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