"Американцы не в курсе того, что происходит". Кто такой Такер Карлсон, который возьмет интервью у Владимира Путина

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Когда состоится интервью с президентом РФ?

6 февраля Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя. На видео он заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. Однако о точной дате не сообщил.

Кстати, Владимир Путин никак это не комментировал. А видео с анонсом посмотрели уже 50 млн человек.