7 февраля
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Политика

"Американцы не в курсе того, что происходит". Кто такой Такер Карлсон, который возьмет интервью у Владимира Путина

4 февраля в ложе Большого театра в Москве заметили скандально известного американского журналиста Такера Карлсона. Позднее он заявил, что хочет взять интервью у Владимира Путина. О том, чем известен обозреватель и когда состоится диалог с президентом РФ, расскажет altapress.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1
Когда состоится интервью с президентом РФ?

6 февраля Такер Карлсон опубликовал в соцсети Х видеообращение на фоне кремлевских башен и Храма Христа Спасителя. На видео он заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. Однако о точной дате не сообщил.

Кстати, Владимир Путин никак это не комментировал. А видео с анонсом посмотрели уже 50 млн человек.

2
Какова цель разговора с Путиным?

По словам Карлсона, российско-украинский конфликт привел к глобальным политическим и экономическим изменениям в мире. А граждане США, в свою очередь, понятия не имеют, что на самом деле происходит в России и на Украине.

Также он подчеркнул, что СМИ англоязычных стран врут, а президент Украины Владимир Зеленский требует все большего вовлечения Америки в конфликт.

"Вам следует знать намного больше", — обратился Карлсон к зрителям.

Журналист также добавил, что встреча тщательно планировалась несколько месяцев.

3
Где смотреть релиз?

Американский журналист пообещал выложить интервью с президентом РФ на своем сайте без монтажа и бесплатно.

Сейчас на сайте действительно открывается вкладка с анонсом интервью. Посетителю предлагают оставить адрес электронной почты, чтобы получить уведомление, когда разговор с Путиным будет опубликован.

Также Илон Маск обещал не блокировать интервью, когда его опубликуют в соцсети X.

4
Что говорит правительство США?

Известно, что Такер Карлсон собирался взять интервью у Путина еще в 2023 году, однако власти США это якобы запретили. В то же время администрация Байдена опровергает это заявление.

Со стороны российского правительства о предстоящем разговоре высказался пресс-секретарь президента РФ Песков:

«Я никак не комментирую передвижение американского журналиста», — сказал политик.

5
У кого еще хочет взять интервью Карлсон?

Обозреватель рассказал, что предложил Зеленскому дать интервью. Он выразил надежду, что тот согласится.

Также Карлсон раскритиковал интервью, которые брали с украинским лидером до него.

6
Чем известен журналист?

Такер Карлсон — консервативный американский журналист. Получил известность благодаря статьям о злоупотреблениях либерал-демократов.

С 2009 года главный консервативный канал США FOX News приглашал Карлсона к себе. Однако вскоре для власти он оказался неудобен. Поэтому 21 октября 2023 года стал его последним днем на телеканале FOX News.

За несколько дней до этого он рассказал зрителям об утечке документов из Пентагона. И сообщил, что Байден готовит новую политику по борьбе с расизмом.

Примерно в то же время он собирался взять интервью у Путина. В ранних выпусках телеведущий не скрывал симпатий к президенту России.

В одном из своих интервью журналист предположил, что администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.

Также, по его мнению, преследование политических оппонентов ставит членов администрации нынешнего президента США на путь, с которого невозможно свернуть из-за страха быть преследуемыми в случае проигрыша.

Такер Карлсон отметил, что США могут оказаться в ситуации, когда ракеты "случайно" упадут в Польше, обвинят в этом Россию и начнут войну.

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