Скандального американского журналиста заметили в России

Обозревателя заметили в ложе Большого театра. Отмечают, что это его первый визит в Россию.
Журналист прославился резкой критикой Джо Байдена и поддержкой политики Трампа, а также умеренно пророссийской позицией.
Цель его визита в Москву пока неизвестна. Однако ранее он заявлял, что хотел взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение о развязке противостояния между Россией и США. В своем интервью он предположил, что администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.
Самое важное - в нашем Telegram-канале