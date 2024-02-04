4 февраля
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Политика

Скандального американского журналиста заметили в России

В Москве увидели журналиста из США Такера Карлсона, сообщает Shot.

Такер Карлсон в Большом театре
Такер Карлсон в Большом театре
Shot

Обозревателя заметили в ложе Большого театра. Отмечают, что это его первый визит в Россию.

Журналист прославился резкой критикой Джо Байдена и поддержкой политики Трампа, а также умеренно пророссийской позицией.

Цель его визита в Москву пока неизвестна. Однако ранее он заявлял, что хотел взять интервью у президента РФ Владимира Путина.

Ранее американский журналист Такер Карлсон выразил мнение о развязке противостояния между Россией и США. В своем интервью он предположил, что администрация Джо Байдена начнет полномасштабную войну с Россией в 2024 году, чтобы сохранить власть в стране.

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