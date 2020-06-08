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Политика

Информация об «обнулении» появилась на сайте по поправкам в Конституцию

Информация об отмене ограничений на число президентских сроков внесена на сайт голосования по Конституции.

Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
kremlin.ru

Она теперь значится в разделе «Какие поправки?» ресурса 2020og.ru.

«Уточняется также ограничение на количество сроков на посту президента Российской Федерации — оно применяется к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок», — дополнили этим текстом седьмой пункт авторы поправки.

Ранее на сайте поправок к Конституции не упомянули норму, которая позволит действующему президенту Владимиру Путину избраться еще на два срока, пишет News.ru.

Вся информация на портале разделена на 15 блоков, один из которых посвящён требованиям к людям, занимающим высшие должности.

Напомним: 10 марта на заседании в Госдуме депутат от партии «Единая Россия» Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки в связи с поправками в Конституцию РФ, что даст право Владимиру Путину вновь избираться на пост главы государства.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится 1 июля. Это будет выходной день, среда.

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