Иностранные хакеры не оставляют в покое серверы правительства Алтайского края

В Алтайском крае продолжают фиксировать атаки хакеров на сайты органов исполнительной власти региона, рассказал министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов на онлайн-форуме.

Количество атак находится на уровне 2020 года, а их география обширна (в основном это зарубежные страны), заметил министр.

«Нужно отметить, что в основном атакующие узлы — это ботнет-сети, участниками которых являются компьютеры обычных пользователей, которые могут не подозревать, что на их компьютер установлено вредоносное ПО», — рассказал Зрюмов.

Обеспечение информационной безопасности власти края ведут по госпрограмме «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», откуда и финансируют закупку антивирусов, средств криптографической защиты каналов связи, других программ, компьютеров и много другого.

В 2020 году омские хакеры атаковали секретные серверы российских ведомств, в том числе правительства Алтайского края.