«Интриги, обвинения, подозрения»: видный алтайский справоросс вышел из партии

Один из самых медийных представителей «Справедливой России» в Алтайском крае, депутат АКЗС Владислав Вакаев вышел из партии, пишет «Политсибру».

Решение для него было непростым и долго зрело. После объединения «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду» Вакаев все-таки написал заявление.

«Фактически это уже не та партия, где я столько лет отработал и чьи идеи поддерживал. Так что у меня есть полное моральное право так поступить. В партии сложилась нездоровая атмосфера: интриги, обвинения, подозрения. Люди, которые искренне разделяют идеи партии, задвигаются», — объяснил Владислав Вакаев.

Он считает, что на первый план выходят попутчики партии, далекие от ее идеологии. Они, по мнению Вакаева, рассматривают СР как инструмент удовлетворения личных интересов.

«Для меня политика — это не подковерные интриги и склоки, а реальная работа по решению проблем, волнующих людей. Этим сейчас занимаюсь в парке „Изумрудный“. В дальнейшем планирую продолжать и расширять масштабы своей деятельности», — написал он в Facebook.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Владислав Вакаев снимает на телефон. пресс-служба АКЗС

Депутат также выразил надежду на то, что его выход станет сигналом о наличии нездоровых тенденций в региональном отделении и позволит изменить ситуацию, пока она не привела к необратимым последствиям.

До конца созыва бывший эсер не планирует вступать в другую партию, чтобы не лишиться депутатского мандата в парламенте края.

Вакаев состоял в «Справедливой России» с момента ее основания. С 2011 по 2018 годы был секретарем бюро реготделения.

Ранее депутат бийской гордумы, глава местного отделения СР Елена Речкова покинула ряды партии.