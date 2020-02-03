Иркутская прокуратура потребовала от депутата Госдумы опровергнуть «давление из-за бюджета»

Напомним, госдумец Алексей Красноштанов раскритиковал мэра Иркутска за давление на депутатов. По его словам, глава города воспользовался большими связями в прокуратуре, чтобы заставить местных депутатов проголосовать за бюджет.
В прокуратуре, комментируя слова об оказании давления, потребовали опровергнуть «несоответствующие действительности сведения».
«Озвученное депутатом мнение об оказании „давления“, а также приведенные им как в подтверждение сведения, не соответствуют фактическим обстоятельствам. Прокурором Иркутской области <…> в декабре 2019 года — январе 2020 года какие-либо встречи ни с депутатским корпусом, ни с отдельными депутатами <…> не назначались и не проводились», — рассказали в ведомстве.
По данным же Красноштанова, изначально депутатов пригласили на прием к прокурору Иркутска, но тот их не убедил.
Тогда с ними якобы встретился уже областной прокурор, который «пообщался так, что 30 декабря 18 депутатов с понурыми лицами пришли в думу и приняли бюджет именно в варианте мэра».
В прокуратуре Иркутской области подчеркнули, что 27 декабря 2019 года проводилось рабочее совещание «по инициативе законодательного и исполнительных органов государственной власти области».
На мероприятии присутствовали органы и лица, заинтересованные «в надлежащем исполнении бюджетного процесса на территории региона и областного центра».
«Рассмотрен вопрос о восстановлении законности в бюджетной сфере с учетом принесения протеста прокурора города Иркутска на решение Думы города
от 13.12.2019„О бюджете города Иркутска на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов“. В ходе совещания состоялся обмен мнениями о сложившейся ситуации и возможных вариантах ее разрешения в установленном законом порядке», — добавили в ведомстве.
Соответственно, оснований к выводу об оказании «давления» прокуратурой на депутатов городской Думы не имеется, заключили в ведомстве.