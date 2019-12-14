Иркутский экс-губернатор написал откровенное обращение к жителям региона

Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко в Instagram обратился к жителям региона с последним заявлением. Он ушел с поста потому, что посчитал это лучшим решением «в сложившейся ситуации».

Левченко перечислил успехи и достижения Иркутской области за время его губернаторства (с 2015 года), но отметил, что «были и ошибки».

«Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области. Вы, наверное, заметили, что в последнее время со стороны СМИ слишком много грязи льется в мой адрес и в адрес людей, которые со мной работают. Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона», — пишет экс-губернатор.

Под этими людьми Сергей Левченко имел ввиду глав муниципальных образований, рядовых госслужащих, «которые без выходных трудились в зоне небывалого наводнения».

«Особая благодарность мэрам, которых избрал народ, но почему-то некоторые журналисты начали называть их местными князьками. Видит Бог, что мы работали вместе и не обращали внимания на партийную принадлежность. К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня», — откровенно высказался Левченко.

12 декабря Путин принял отставку Сергея Левченко и назначал врио главы региона Игоря Кобзева.

Деятельность иркутского губернатора неоднократно подвергалась критике со стороны федеральных властей. Большие претензии к Левченко возникли летом 2019 года. В конце июня в регионе произошло наводнение. Погибли 26 человек и пострадали 45 тысяч, в зоне затопления оказались почти 11 тыс. жилых домов.

Путин неоднократно посещал регион и ругал за бюрократию местные власти, которые не могли организовать помощь пострадавшим.