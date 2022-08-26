«Искандером» по резервам, в Киеве больше не будет «советских» улиц, а Шевчук обжаловал штраф. Что еще произошло 25 августа

Главное за 25 августа
Минобороны РФ, брифинг 25 августа
Высокоточным оружием ВКС поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 бойцов. Также уничтожены три самолета воздушных сил Украины.
Высокоточным ударом ВКС уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.
Уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и РСЗО, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт».
За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО «Град», а также три взвода гаубиц Д-30.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников, перехвачены девятнадцать снарядов РСЗО «Хаймарс».
Всего с начала спецоперации уничтожены: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотников, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин РСЗО, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц спецтехники.
- Лесной пожар начался в районе Запорожской АЭС, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов. Он также отметил, что 25 августа на несколько часов без электроснабжения остались Энергодар, Мелитополь и Херсон.
- В Запорожской области сообщили о 29 обстрелах за сутки со стороны ВСУ, из них 17 — по ЗАЭС, сообщил глава ВГА региона.
- ВСУ предприняли попытку обстрела Антоновского моста возле Херсона из РСЗО HIMARS, ПВО отработала, но есть пара попаданий, сообщил замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов.
- Химзавод «Стирол» в Горловке обстрелян из РСЗО «Ураган» с кассетной боевой частью. Риска выброса химических веществ нет, сообщил директор.
- Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих ВС России будет увеличена на 137 тыс, до 1,15 млн.
Экономика, что с ней происходит
- Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» сейчас не находится на ремонте в Канаде, заявили в Газпроме.
- Цена газа в Европе по итогам дня закрепилась около 3,2 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
- Правительство Японии подтвердило, что Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить доли в проекте «Сахалин-2».
- Гаага хочет получить временное освобождение от исполнения санкций ЕС против России, поскольку власти города не смогли найти поставщика газа на замену Газпрому, пишет Reuters со ссылкой на письмо члена городского совет.
- Сухогруз Osprey S, перевозящий украинское зерно прибыл в турецкий порт Искендерун, свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.
- Белоруссия и Россия осуществили необходимые операции для перевода взаимных расчетов в российские рубли, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
- Президент Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства гражданами индивидуальных домов.
- Минфин предлагает перенести сроки введения физической маркировки ювелирных изделий с марта 2023 года на март 2024 года.
- Малая авиация РФ не останется без самолетов, сертификация «Байкала» и «Ладоги» запланирована на 2023 и 2024 годы соответственно, сообщили в Минпромторге.
- Citigroup в рамках работы по сокращению своего присутствия в России планирует поэтапно свернуть свой розничный банковский бизнес в стране и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями. Затраты компании в связи с процессом сворачивания ряда бизнесов в России составят около 170 млн долларов.
Реакции политиков
- Соединенные Штаты ищут с РФ возможности возобновления инспекций в рамках СНВ-3, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
- Эстония нарастит усилия по изоляции России, в частности, по ее исключению из международных организаций. Такие планы озвучил министр иностранных дел балтийской республики Урмас Рейнсалу, сообщила газета Postimees.
- Совет Думы призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС.
Совет Думы также призывает ООН, МАГАТЭ и парламенты стран мира дать принципиальную оценку преступным обстрелам Запорожской АЭС со стороны Киева, сообщает ТАСС.
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Европейские страны в случае введения запрета на выдачу гражданам РФ виз понесут огромные потери, россиянам есть, где отдыхать как за рубежом, так и на родине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Реакции: люди, сообщества
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Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук обжаловал постановление Советского районного суда Уфы о назначении ему штрафа в 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщил адвокат музыканта Александр Передрук.
- «Мы сегодня стоим на сакральной границе. Вот так Господь управил, что пришел час, когда у нас есть единственный шанс вновь обрести свою идентичность, свою культуру, свое достоинство, свою историю. Мы сегодня единственная страна в мире, которая реально может защитить ценности православного мира», — цитирует режиссера Никиту Михалкова «360».
- Киевский городской совет изменил названия 95 улиц и переулков столицы Украины, которые были «связаны с Россией и советским прошлым», сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и Героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — заявил господин Кличко в Telegram.
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Отличного дня! Кстати, загляните, что произошло 24 августа: „Галактика“ задымилась в Донецке, Ройзману изберут меру пресечения, а IKEA не уволила российских сотрудников».