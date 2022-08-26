«Искандером» по резервам, в Киеве больше не будет «советских» улиц, а Шевчук обжаловал штраф. Что еще произошло 25 августа

Высокоточным оружием ВКС поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 бойцов. Также уничтожены три самолета воздушных сил Украины.

Высокоточным ударом ВКС уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.

В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе.

Уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и РСЗО, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт».

За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода РСЗО «Град», а также три взвода гаубиц Д-30.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотников, перехвачены девятнадцать снарядов РСЗО «Хаймарс».