Исламский Эмират. Кто захватил Кабул и чем это грозит Афганистану

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) захватили Кабул — столицу Афганистана. Это последний крупный город, находившийся под контролем правительства, сообщает РБК.
Силы «Талибана» начали наступление на столицу 15 августа.
При этом афганские войска полностью отступили 12 августа, после падения второго и третьего по величине городов Кандагара и Герата.
Исламисты заявили о намерении подчинить весь Афганистан.
Они разрешили покинуть страну иностранцам. Правда, посеяли еще больший хаос — ведь регулярные рейсы в единственном открытом аэропорту в Кабуле прекратились.
Жителям других государств позволяют и остаться в стране. Если они будут регистрировать свое присутствие.
Женщинам, живущим в Кабуле и захваченных городах, разрешат получать образование и выходить из дома. При условии, что они будут носить хиджаб.
Талибы собираются создать Исламский Эмират Афганистан. Так с 1996 по 2001 год называлось частично признанное под их контролем государство.
В заявлении талибов сказано: «В Кабуле нет боевых действий». Движение установило контроль над всем Афганистаном". Об этом сообщает РБК со ссылкой на Al Arabiya.
В МВД страны пообещали, что передача власти будет проходить мирно. Правоохранительные органы обеспечат безопасность Кабула и он не подвергнется нападению.
- По информации СМИ, президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. По данным таджикского Asia-Plus, он улетел в Таджикистан.
- Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов планирует обсудить с «Талибаном» безопасность деятельности российской дипмиссии.
- Отмечается, что «Талибан» перешел в наступление после вывода из Афганистана войск США в начале июля. Бывший американский президент Дональд Трамп при этом посчитал действия нынешнего главы Байдена одним из величайших поражений Америки.
- 14 августа Байден заявил, что США даст «решительный ответ» «Талибану» (движение запрещено в России), если американские войска окажутся в реальной опасности.
- МИД Узбекистана отметил, что группа из 84 военнослужащих правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном, после чего обратилась за помощью.
- США продолжают эвакуировать персонал своего посольства. Этим же намерены заняться Швеция, Германия, Япония и Швейцария.
- Посольство Финляндии в Афганистане приостанавливает работу, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.