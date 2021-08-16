Исламский Эмират. Кто захватил Кабул и чем это грозит Афганистану

2 Требования талибов

Исламисты заявили о намерении подчинить весь Афганистан.

Они разрешили покинуть страну иностранцам. Правда, посеяли еще больший хаос — ведь регулярные рейсы в единственном открытом аэропорту в Кабуле прекратились.

Жителям других государств позволяют и остаться в стране. Если они будут регистрировать свое присутствие.

Девушка в хиджабе , мусульманка. СС0

Женщинам, живущим в Кабуле и захваченных городах, разрешат получать образование и выходить из дома. При условии, что они будут носить хиджаб.

Талибы собираются создать Исламский Эмират Афганистан. Так с 1996 по 2001 год называлось частично признанное под их контролем государство.