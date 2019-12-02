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Политика

Источник рассказал, во сколько обойдется строительство второго российского авианосца

Стоимость разработки и строительства нового российского авианосца в случае решения о его строительстве оценивается в 300−400 млрд рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
mil.ru

Но данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018—2027).

«Авианосец — это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300−400 млрд рублей, выделение таких средств в текущей ГПВ не предусмотрено», — сказал собеседник агентства.

При этом военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро, подчеркнул источник.

Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог «Мистралей»), которые в 2020 году будут заложены на заводе «Залив» (Керчь).

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений на 2018−2027 годы, пишет bfm.ru.

&quot;Адмирал Кузнецов&quot; в ПД-50.
«Адмирал Кузнецов» в ПД-50.
Ирина Васильева/Военный Осведомитель, vk.com/milinfolive

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который находится в процессе ремонта.

ЧП с плавдоком

Ранее сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» получил более 50 повреждений из-за ЧП с плавдоком.

Единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения 30 октября при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран.

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