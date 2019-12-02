Источник рассказал, во сколько обойдется строительство второго российского авианосца

Но данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018—2027).
«Авианосец — это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300−400 млрд рублей, выделение таких средств в текущей ГПВ не предусмотрено», — сказал собеседник агентства.
При этом военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро, подчеркнул источник.
Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог «Мистралей»), которые в 2020 году будут заложены на заводе «Залив» (Керчь).
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений на 2018−2027 годы, пишет bfm.ru.
Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который находится в процессе ремонта.
ЧП с плавдоком
Ранее сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» получил более 50 повреждений из-за ЧП с плавдоком.
Единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения 30 октября при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран.