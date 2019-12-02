Источник рассказал, во сколько обойдется строительство второго российского авианосца

Стоимость разработки и строительства нового российского авианосца в случае решения о его строительстве оценивается в 300−400 млрд рублей, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Но данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018—2027).

«Авианосец — это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300−400 млрд рублей, выделение таких средств в текущей ГПВ не предусмотрено», — сказал собеседник агентства.

При этом военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро, подчеркнул источник.

Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог «Мистралей»), которые в 2020 году будут заложены на заводе «Залив» (Керчь).

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений на 2018−2027 годы, пишет bfm.ru.

«Адмирал Кузнецов» в ПД-50. Ирина Васильева/Военный Осведомитель , vk.com/milinfolive

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который находится в процессе ремонта.

ЧП с плавдоком

Ранее сообщалось, что «Адмирал Кузнецов» получил более 50 повреждений из-за ЧП с плавдоком.

Единственный авианосец ВМФ России «Адмирал Кузнецов» получил повреждения 30 октября при спуске на воду из-за того, что под ним затонул плавучий док ПД-50. В частности, на палубу авианосца упал установленный на стенке дока кран.