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Политика

Источники в Кремле назвали дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента (АП).

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru

Правда, есть и вторая рассматриваемая властями дата — 26 апреля. Однако этот вариант менее вероятен, утверждает один из собеседников издания.

С инициативой внести изменения в Конституцию РФ выступил президент Владимир Путин, пишет «Коммерсантъ». Он предложил, в частности, закрепить приоритет Конституции перед международными договорами, а также доверить Госдуме утверждать главу правительства, вице-премьеров и министров.

В рабочую группу по поправкам в Конституцию вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены — всего более 70 человек.

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