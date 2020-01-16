Атаманы, спортсмены, актеры: Путин создал рабочую групппу «по поправкам в Конституцию»

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение «О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».

Документ опубликован на сайте Кремля и вступил в силу с момента подписания. Глава государства также утвердил состав группы. Большинство ее членов — доверенные лица Путина на президентских выборах-2018.

Первое рабочее заседание созданной президентом группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет 17 января, сообщает «Интерфакс». В рабочую группу вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены — всего более 70 человек.

Состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

О поправках

15 января Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию. Среди прочего, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить.

Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства.

По пакету поправок в Конституцию Путин предложил провести «всенародное голосование».