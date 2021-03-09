Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Итоги выборов в Госдуму спрогнозировали политологи

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) назвало самый вероятный сценарий выборов в Госдуму.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

Как полное доминирование эксперты оценивают победные 50% «Единой России». Эта партия, по прогнозу экспертов, сохранит конституционное большинство, получив 50% по списку и взяв 305−315 мандатов, приводят данные доклада АПЭК «Ведомости».

При таком же сценарии в ГД пройдут КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. То есть после выборной кампании в сентябре этого года парламент снова будет сформирован по принципу четырехпартийной модели.

Самым рискованным моментом в этой модели будет праймериз ЕР, отмечают эксперты. Часть недовольных элит, которые потеряют свои места, могут уйти в оппозицию.

Свои посты до единого дня голосования в сентябре 2021 года могут потерять губернаторы восьми регионов, которые оказались в зоне карьерного риска, пишет News.ru.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала сообщения насчет переноса выборов в Госдуму, время от времени появляющиеся в СМИ. Вопрос о переносе сроков парламентских выборов не стоит. Они, как и планировалось, состоятся в сентябре 2021 года, заявила глава ЦИК

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость