Итоги выборов в Госдуму спрогнозировали политологи

Как полное доминирование эксперты оценивают победные 50% «Единой России». Эта партия, по прогнозу экспертов, сохранит конституционное большинство, получив 50% по списку и взяв 305−315 мандатов, приводят данные доклада АПЭК «Ведомости».

При таком же сценарии в ГД пройдут КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. То есть после выборной кампании в сентябре этого года парламент снова будет сформирован по принципу четырехпартийной модели.

Самым рискованным моментом в этой модели будет праймериз ЕР, отмечают эксперты. Часть недовольных элит, которые потеряют свои места, могут уйти в оппозицию.

Свои посты до единого дня голосования в сентябре 2021 года могут потерять губернаторы восьми регионов, которые оказались в зоне карьерного риска, пишет News.ru.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала сообщения насчет переноса выборов в Госдуму, время от времени появляющиеся в СМИ. Вопрос о переносе сроков парламентских выборов не стоит. Они, как и планировалось, состоятся в сентябре 2021 года, заявила глава ЦИК