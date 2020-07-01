Итоги явки. Сколько жителей Алтайского края проголосовало в досрочном голосовании

С 25 по 30 июня жители Алтайского края принимали участие в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию. Это решение было принято для минимизации риска заражения covid-19 на избирательном участке. О том, как прошла «пятидневка», расскажет altapress.ru.

В условиях пандемии за поправки в Конституцию РФ можно проголосовать на дому.

В голосовании участвуют все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет. По данным ЦИК, таких избирателей в Алтайском крае более 1,8 млн. Из них на 30 июня бюллетень получили почти 550 тысяч человек. Это касается не только тех, кто голосовал именно на УИК.

Также свой голос можно было отдать на свежем воздухе, в «мобильном пункте». В Барнауле из всех 255 УИК под «тентом» было 229 участковых комиссий. Но 1 июля такого уже не будет. В главный день голосования избирателю нужно будет прийти на свой участок с паспортом.

Насчет своего здоровья можно не беспокоиться: все члены избирательной комиссии и общественные наблюдатели прошли тест на COVID-19. На своих местах они сидят в средствах индивидуальной защиты. На полу пункта — специальная разметка, которая помогает выдерживать дистанцию. Также каждому голосующему вручают маску, перчатки, одноразовую ручку. Все, чтобы свести контакт до минимума.

Есть и альтернативный вариант голосования — на дому. О такой процедуре мы уже рассказывали ранее. Чтобы пригласить к себе избирательную комиссию, нужно позвонить на свой УИК. Если не знаете, к какому вы пункту голосования вы прикреплены, можете позвонить на «горячую линию»: 8−800−200−00−20.

С 25 июня по всей стране началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России. Анна Зайкова

В совсем «экзотическом» голосовании поучаствовали жители Нижегородской и Московской областей. Избиратели смогли отдать свой голос на сайте госуслуг. Как сообщает ТАСС, явка онлайн-голосования на 30 июня составила 90% - это более 1 млн. человек.

Избиратели отмечают, что формат недельного голосования очень удобен. Можно прийти на участок в любой день недели, а выходные посвятить своим близким.

Напомним, что 1 июля — главный день голосования по поправкам в Конституцию. Он объявлен выходным днем. УИК будут работать с 08:00 до 20:00.