Из американских баз данных пропали сведения о первом варианте ковида из Уханя

Из американских баз исчезла информация о геноме оригинального варианта коронавируса, который начал распространяться в китайском Ухане в конце 2019 года, сообщает Bloomberg .

Данные были удалены еще в июне прошлого года по запросу китайских ученых, которые и предоставили эти сведения.

Информация поступила в Национальный институт здравоохранения США в марте 2020 года из Уханя, но спустя три месяца исследователи из КНР отозвали эти сведения якобы «из-за того, что информация о генетической последовательности была обновлена и ее нужно заменить».

В итоге первоначальные данные о SARS-CoV-2 были изъяты из американских баз.

Этот факт вызывает озабоченность на фоне обсуждения происхождения коронавируса и версии об утечке из уханьской вирусологической лаборатории, отмечает СМИ, пишет «Росбалт». И добавляют со ссылкой на вирусолога Джесси Блума, что эти сведения не проливают свет на происхождение коронавируса.

Ранее в США выдвинули гипотезу об искусственном происхождении вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. В том числе бывший президент Штатов Дональд Трамп заявлял, что спецслужбы США получили доказательства, что вспышка коронавируса произошла после утечки из уханьской лаборатории.

В ВОЗ эту версию отвергают, однако там признали, что рассматривают все версии происхождения коронавируса.

Ранее китайские ученые заявили, что невозможно определить, как коронавирус попал в Ухань. По их словам, некоторые случаи заражения не подтвердили связь с рынком морепродуктов. Кроме того, специалисты не смогли обнаружить в дикой природе Китая коронавирус.

Также нет доказательств, что COVID-19 распространялся в Ухане до декабря 2019 года, добавили представители ученого сообщества Поднебесной.