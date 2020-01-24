Обыски, прессинг и низкие зарплаты. Из бийской мэрии разбегаются чиновники

Из администрации Бийска уволилось сразу несколько чиновников, пишет «Бийский рабочий». Среди причин, по сведению источников, могли быть обыски силовиков, тяжелая атмосфера и низкие зарплаты.

Известно, что еще в конце 2019 года уволился начальник отдела энергетики и газификации Александр Заровняев. Он якобы уехал из Бийск и руководит одним из подразделений СГК в Рубцовске. Вслед за ним заявления написали несколько специалистов отдела.

Петр Ионенко, пока еще возглавляющий отдел архитектуры и градостроительства города, тоже написал заявление. Предшествовала этому перепалка на планерке из-за спортивного объекта. В горячей беседе чиновник проронил слова об увольнении и вскоре действительно подал в отставку.

Самой громкой историей стал уход заместителя главы Бийска по вопросам строительства Дмитрия Маслюка. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Замначальника управления ЖКХ Виктор Щигрев уволился, но не оставил административную работу — он занял пост в администрации Смоленского района.

Виды Бийска. Администрация. Анна Зайкова , altapress.ru.

Почему бегут чиновники

Госслужащие стали задумываться об уходе после истории с обысками в мэрии и последующим заключением под арест Маслюка, пишет источник.

Еще одной причиной называют прессинг со стороны мэра Александра Студеникина.

«Тут же говорят о требовательности мэра. При этом «развернуться» не позволяет бюджет, в котором то и дело пытаются «залатать дыры», — отмечают местные журналисты.

Также чиновников не устраивают зарплаты — 17 тыс. рублей. У руководителей выше, но о заоблачных суммах речь не идет.