Из Романа в Юлию. Как барнаульский трансгендер ворвалась в политику и в каких выборах поучаствует

Во время беременности маме будущего политика-трансгендера поставили неутешительный диагноз — рак. Однако мальчик родился здоровым 28 марта 1990 года. А назвали его Роман.
Роман рос в неполной семье — с мамой и бабушкой. Подростком, он понял, что отличается от других.
Ему хотелось носить женскую одежду и коротко стричься. Но парень старался не выделяться, усердно учился и, в результате, окончил школу с золотой медалью.
В 17 лет Роман увидел по телевизору передачу про трансгендеров и подумал над сменой пола. Правда, затею отложил по просьбе мамы.
После школы Роман отучился в Алтайском госуниверситете, сразу на двух факультетах: юридическом, а также психологии и педагогики.
Окончив вуз, молодой человек начал готовиться к смене пола. Полтора года он обследовался у врачей, чтоб подтвердить психическое здоровье, а после этого ему разрешили сделать операцию.
Политикой трансгендер интересовалась с детства. Юлия рассказала, что впервые увлеклась ей в 2004 году. Когда ей было 13 лет, она прочитала в газете, что Михаил Евдокимов баллотируется на выборы губернатора Алтайского края.
До смены пола пыталась стать депутатом Барнаульской гордумы в 2012 году, но в избиркоме не зарегистрировали «из-за якобы брака в подписных листах». (В 2017 году гражданский активист Роман Алешин — возможно, это совпадение — указывался кандидатом в депутаты БГД).
Ранее Алешина предложила телеведущей и политику Ксении Собчак возглавить список партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае.
Но Собчак отказалась.
«Я не могу возглавить партийный список, так как по причине большой занятости не смогу полноценно участвовать в выборной кампании в удаленном от Москвы регионе», — заявила она.
«Смена пола — мракобесие настоящее. Это когда какие-то черные духи в человеке приказывают ему осознать себя лицом другого пола. Осознавать можно себя кем угодно, хоть пылесосом», — выразил мнение депутат Госдумы Виталий Милонов.
Алешина в ответ посоветовала ему обратиться к психологу.
«Согласно теории Зигмунда Фрейда, ярые противники трансгенедеров, геев и ЛГБТ в целом — люди, которые сами являются таковыми, но не могут принять это в себе, либо скрывают это. Так называемый признак латентности. Поэтому Виталию Милонову я могу порекомендовать обратиться к психологу», — отреагировала политик.
Алтайский политик-трансгендер, председатель реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина планирует участвовать в выборах в Барнаульскую городскую Думу.
Она сдала документы для выдвижения в муниципальные депутаты — от Октябрьского района по округу № 16 — туда входит часть центра и район ВРЗ.