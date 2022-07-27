Из Романа в Юлию. Как барнаульский трансгендер ворвалась в политику и в каких выборах поучаствует

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Детство Романа

Роман рос в неполной семье — с мамой и бабушкой. Подростком, он понял, что отличается от других.

Ему хотелось носить женскую одежду и коротко стричься. Но парень старался не выделяться, усердно учился и, в результате, окончил школу с золотой медалью.