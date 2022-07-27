27 июля
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Политика

Из Романа в Юлию. Как барнаульский трансгендер ворвалась в политику и в каких выборах поучаствует

Юлия Алешина — алтайский трансгендер, чья история не всегда была «гладкой». Она признается: к негативу относится адекватно и считает, что всем нравиться нельзя. Как прошло детство, и что известно о карьере политика — в нашем материале.

Юлия Алешина.
Юлия Алешина.
vk.com/alyoshina_julia
1
Страшный диагноз и сильный стресс

Во время беременности маме будущего политика-трансгендера поставили неутешительный диагноз — рак. Однако мальчик родился здоровым 28 марта 1990 года. А назвали его Роман.

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Детство Романа

Роман рос в неполной семье — с мамой и бабушкой. Подростком, он понял, что отличается от других.

Ему хотелось носить женскую одежду и коротко стричься. Но парень старался не выделяться, усердно учился и, в результате, окончил школу с золотой медалью.

3
«Перемкнуло» в одночасье

В 17 лет Роман увидел по телевизору передачу про трансгендеров и подумал над сменой пола. Правда, затею отложил по просьбе мамы.

Юлия Алешина, руководитель алтайского отделения партии &quot;Гражданская инициатива&quot;.
Юлия Алешина, руководитель алтайского отделения партии «Гражданская инициатива».
brl.mk.ru. Первое фото: Александр Захаров. Второе фото: из агитационной листовки в 2012 году.
4
Образование Юлии (Романа) Алешиной

После школы Роман отучился в Алтайском госуниверситете, сразу на двух факультетах: юридическом, а также психологии и педагогики.

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После долгих проверок

Окончив вуз, молодой человек начал готовиться к смене пола. Полтора года он обследовался у врачей, чтоб подтвердить психическое здоровье, а после этого ему разрешили сделать операцию.

Юлия Алешина.
Юлия Алешина.
vk.com/alyoshina_julia
6
Интерес к политике

Политикой трансгендер интересовалась с детства. Юлия рассказала, что впервые увлеклась ей в 2004 году. Когда ей было 13 лет, она прочитала в газете, что Михаил Евдокимов баллотируется на выборы губернатора Алтайского края.

7
Попытки в карьере

До смены пола пыталась стать депутатом Барнаульской гордумы в 2012 году, но в избиркоме не зарегистрировали «из-за якобы брака в подписных листах». (В 2017 году гражданский активист Роман Алешин — возможно, это совпадение — указывался кандидатом в депутаты БГД).

Юлия Алешина.
Юлия Алешина.
vk.com/alyoshina_julia
8
Зачем и почему Алешина обращалась к Собчак?

Ранее Алешина предложила телеведущей и политику Ксении Собчак возглавить список партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае.

Но Собчак отказалась.

«Я не могу возглавить партийный список, так как по причине большой занятости не смогу полноценно участвовать в выборной кампании в удаленном от Москвы регионе», — заявила она.

9
Что об Алешиной сказал Милонов, и как она ответила?

«Смена пола — мракобесие настоящее. Это когда какие-то черные духи в человеке приказывают ему осознать себя лицом другого пола. Осознавать можно себя кем угодно, хоть пылесосом», — выразил мнение депутат Госдумы Виталий Милонов.

Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
vk.com/milonovinfo

Алешина в ответ посоветовала ему обратиться к психологу.

«Согласно теории Зигмунда Фрейда, ярые противники трансгенедеров, геев и ЛГБТ в целом — люди, которые сами являются таковыми, но не могут принять это в себе, либо скрывают это. Так называемый признак латентности. Поэтому Виталию Милонову я могу порекомендовать обратиться к психологу», — отреагировала политик.

10
В каких выборах хочет участвовать Алешина?

Алтайский политик-трансгендер, председатель реготделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае Юлия Алешина планирует участвовать в выборах в Барнаульскую городскую Думу.

Она сдала документы для выдвижения в муниципальные депутаты — от Октябрьского района по округу № 16 — туда входит часть центра и район ВРЗ.

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