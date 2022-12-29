Из своей резиденции Путин в режиме видеоконференции принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III»

Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево.
Также судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».
О ракетоносцах
«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своем борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
В ноябре «Генералиссимус Суворов» — новый атомный подводный крейсер — завершил испытания.
Системы корабля проверили в разных режимах. Атомоход совершил несколько выходов в море.
В начале ноября экипаж подводного крейсера выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» на завершающем этапе государственных испытаний, говорится в сообщении Минобороны.
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