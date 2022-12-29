29 декабря
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Политика

Из своей резиденции Путин в режиме видеоконференции принял участие в спуске на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III»

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, поступающих в состав ВМФ России, и спуска на воду атомного подводного крейсера «Император Александр III», сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево.

Также судостроительные верфи в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке передали в состав ВМФ атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов».

О ракетоносцах

«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своем борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

В ноябре «Генералиссимус Суворов» — новый атомный подводный крейсер — завершил испытания.

Системы корабля проверили в разных режимах. Атомоход совершил несколько выходов в море.

В начале ноября экипаж подводного крейсера выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» на завершающем этапе государственных испытаний, говорится в сообщении Минобороны.

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