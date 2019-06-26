Из-за нехватки импортных комплектующих Россия замораживает производство аппаратов ГЛОНАСС

Без иностранных комплектующих Россия не может запустить в серийное производство новые аппараты ГЛОНАСС. Своя компонентная база так и не создана, пишет РБК .

Еще год назад «Интерфакс» со ссылкой на источники писал: новые спутники ГЛОНАСС появятся с задержкой. Из-за все тех же проблем с импортозамещением. Тогда «Роскосмос» сообщал, что все будет в срок.

Но год ничего не решил. Точнее, пять лет — когда против страны ввели санкции, запрещающие поставки товаров двойного назначения.

Космическая политика

Правда, до определенного времени Россия комплектующие все равно получала. Но было понятно, что это ненадолго. Время же показало, что и пять лет крайне мало, чтобы создать свою электронику. Особенно с учетом, что от иностранной российские спутники зависят на 70−80%.

Иван Моисеев,

научный руководитель Института космической политики:

Там очень хорошая и мощная современная электроника стоит в новых спутниках ГЛОНАСС. Попытка сделать аналоги так и не удалась. Выход — либо продолжать развивать это направление и делать свои технологии, а это неизвестно сколько времени потребует и очень дорого, либо возвращаться к старым аппаратам, которые могли работать без этой электроники, а это ухудшение группировки качества.

Мнение академика

Российские технологии так и не смогли развить до уровня зарубежных, пишет bfm.ru.

Андрей Ионин,

член-корреспондент Российской академии космонавтики

Сейчас в «Роскосмос» вернулась та же самая команда, которая всем этим занималась в 2000-х годах. Сейчас они обещают нам, что они все это сделают, восстановят. Только дайте им много государственных денег. Я, честно, в это не верю. У Салтыкова-Щедрина есть сказка «Медведь на воеводстве», там такая фраза: «Не верю, штоп сей офицер храбр был; ибо это тот самый Таптыгин, который маво любимова Чижика сиел!» Только с помощью национальных ресурсов мы эту задачу не решим. Нам нужны партнеры, более продвинутые в части микроэлектроники. Этим надо было заниматься, конечно, раньше.

Академик рассказал, как много лет назад к нам обратилась Южная Корея. Корейских специалистов научили строить ракеты, получив за это несколько сот миллионов долларов. А можно было взять натурой — научиться у корейцев производству электроники, они ведь одни из лидеров.

Шире космоса

Но проблема гораздо шире космоса. Та же будущая гордость российского авиастроения — самолет МС-21, конкурент самых массовых в мире магистральных Boeing и Airbus. Недавно американцы перестали поставлять России композиты. Мы вроде бы заменим их своими, но из-за этого серийное производство перенесли. Двигатели в этих лайнерах тоже будут наши, но первые поставки — с американскими Pratt & Whitney.

Или история с газовыми турбинами Siemens. Она появилась только потому, что в России так и не научились строить турбины большой мощности, а опытный образец в прошлом году сломался на испытаниях.

Действующие спутники ГЛОНАСС тоже выходят из строя, у них кончается срок эксплуатации. Теперь будум тратиться миллиарды рублей на то, чтобы докупить запас компонентной базы. Но любые запасы рано или поздно кончаются.