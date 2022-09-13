13 сентября
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Политика

Из-за низкой явки сорвался референдум в Крутихинском районе

Референдум по установлению местного самообложения признан не состоявшимся из-за малого числа участников, заявила председатель крайизбиркома Ирина Акимова во время пресс-конференции.

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев

В Крутихинском сельсовете в единый день голосования проходил референдум. На него был вынесен вопрос о введение местного самообложения — местного налога.

Предполагалось, что с каждого домохозяйства в пользу местного бюджета будет собираться по 350 рублей в течение 2023 — 2025 годов.

Однако референдум признали несостоявшимся. В отличие от выборов, здесь устанавливают порог явки.

По закону, в референдуме должны были принять участие более 50% жителей, проживающих на территории. Реальная явка на референдум в Крутихе составила 19,82%.

Ранее наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Алтайском крае.

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