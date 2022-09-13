Из-за низкой явки сорвался референдум в Крутихинском районе

В Крутихинском сельсовете в единый день голосования проходил референдум. На него был вынесен вопрос о введение местного самообложения — местного налога.
Предполагалось, что с каждого домохозяйства в пользу местного бюджета будет собираться по 350 рублей в течение 2023 — 2025 годов.
Однако референдум признали несостоявшимся. В отличие от выборов, здесь устанавливают порог явки.
По закону, в референдуме должны были принять участие более 50% жителей, проживающих на территории. Реальная явка на референдум в Крутихе составила 19,82%.
Ранее наблюдатели рассказали о нарушениях на выборах в Алтайском крае.