Из-за нового документа Минздрава в Алтайском крае могут «оптимизировать» 27 больниц

Согласно новому типовому положению о ЦРБ, рекомендуемая численность обслуживаемого населения больницы — от 15 тыс. человек.
Однако, как полагает Ирина Козлова, документ не учитывает особенности оказания медпомощи сельским жителям в регионах с низкой плотностью населения и большой протяженностью между населенными пунктами.
К 27 ЦРБ Алтайского края прикреплено меньше 15 тыс. человек. Если эти больницы реорганизуют, то ЦРБ в соседних районах не смогут взять на обслуживание оставшихся без больницы жителей.
Ирина Козлова не конкретизирует, что может означать реорганизация. В то же время она утвверждает, что в случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае.
Между тем, путь из некоторых сел до Барнаула составляет до 500 километров. Так что такая «оптимизация» повлечет ухудшение медицинского обслуживания многих сельских жителей.
«В такой ситуации окажутся и другие регионы с низкой плотностью населения», — считает Козлова.
В Алтайском крае сегодня работают 58 ЦРБ, в структуре которых 190 врачебных амбулаторий и 863 ФАП, в том числе 10 мобильных.
«Самый современный фельдшерско-акушерский пункт или врачебная амбулатория в наших условиях не заменит центральную районную больницу, где сельским жителям доступна и стационарная, и амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь», — заключила Козлова.