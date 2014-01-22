Из-за нового документа Минздрава в Алтайском крае могут «оптимизировать» 27 больниц

Новое типовое положение о центральных районных больницах (ЦРБ), разработанное Минздравом России, может коснуться 27 ЦРБ Алтайского края и тем самым жителей 27 районов. Как заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ и член совета Медицинской палаты края Ирина Козлова, эти медучреждения не укладываются в новые нормы, поэтому автоматически встанет вопрос об их «оптимизации».

Согласно новому типовому положению о ЦРБ, рекомендуемая численность обслуживаемого населения больницы — от 15 тыс. человек.

Однако, как полагает Ирина Козлова, документ не учитывает особенности оказания медпомощи сельским жителям в регионах с низкой плотностью населения и большой протяженностью между населенными пунктами.

К 27 ЦРБ Алтайского края прикреплено меньше 15 тыс. человек. Если эти больницы реорганизуют, то ЦРБ в соседних районах не смогут взять на обслуживание оставшихся без больницы жителей.

Ирина Козлова. ОНФ.

Ирина Козлова не конкретизирует, что может означать реорганизация. В то же время она утвверждает, что в случае принятия типового положения в предложенной редакции автоматически встанет вопрос об «оптимизации» существующей сети ЦРБ в Алтайском крае.

Между тем, путь из некоторых сел до Барнаула составляет до 500 километров. Так что такая «оптимизация» повлечет ухудшение медицинского обслуживания многих сельских жителей.

«В такой ситуации окажутся и другие регионы с низкой плотностью населения», — считает Козлова.

В Алтайском крае сегодня работают 58 ЦРБ, в структуре которых 190 врачебных амбулаторий и 863 ФАП, в том числе 10 мобильных.