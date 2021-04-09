Из-за скандала Россия потребовала от Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V»

По условиям контракта, «Спутник V» должны были протестировать в одной из сертифицированных лабораторий, но словацкий регулятор начал исследование в другой лаборатории, заявил РФПИ. Заявление Словакии о том, что полученная партия «Спутника» не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, — фейк, заявили в РФПИ.

«К сожалению, мы также ожидаем дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов „Спутник V“ в Словакии. Все партии вакцины одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи», — заявили в РФПИ.

Поэтому РФПИ просит вернуть вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах.

Политический ковид-скандал

Премьер-министр Словакии в конце февраля договорился о поставках «Спутника V» в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало их недовольство. Они настаивали на том, чтобы дождаться регистрации российского препарата в ЕС.

Матович защищал свое решение, ссылаясь на то, что стране нужна вакцинация. Его отставки потребовали две партии из четырех, входящих в правящую коалицию, пишет polit.ru.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова

Из-за разногласий в правительстве 12 марта уволился министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. Через несколько дней свои посты покинули министры иностранных дел и экономики. Премьер-министр Словакии Игор Матович тоже подал прошение об отставке. Его приняла президент этой страны Зузана Чапутова.

Одобрение

Словакия стала второй страной ЕС, одобрившей к применению российскую вакцину «Спутник V». До конца июня в это государство планировали поставить 2 млн доз вакцины.

Дефицит

Между тем российским регионам не хватает вакцин от коронавируса. Дальневосточные регионы недостаточно обеспечены вакциной от коронавируса, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.