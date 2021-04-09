9 апреля 4°C
Коронавирус
﻿
Политика

Из-за скандала Россия потребовала от Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Словакию вернуть партию вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в твиттере.

Медицина. Здоровье. Шприц.
Медицина. Здоровье. Шприц.
СС0

По условиям контракта, «Спутник V» должны были протестировать в одной из сертифицированных лабораторий, но словацкий регулятор начал исследование в другой лаборатории, заявил РФПИ. Заявление Словакии о том, что полученная партия «Спутника» не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в The Lancet, — фейк, заявили в РФПИ.

«К сожалению, мы также ожидаем дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов „Спутник V“ в Словакии. Все партии вакцины одинакового качества и проходят строгий контроль качества в Институте Гамалеи», — заявили в РФПИ.

Поэтому РФПИ просит вернуть вакцину, чтобы ее можно было использовать в других странах.

Политический ковид-скандал

Премьер-министр Словакии в конце февраля договорился о поставках «Спутника V» в обход партнеров по правящей коалиции. Это вызвало их недовольство. Они настаивали на том, чтобы дождаться регистрации российского препарата в ЕС.

Матович защищал свое решение, ссылаясь на то, что стране нужна вакцинация. Его отставки потребовали две партии из четырех, входящих в правящую коалицию, пишет polit.ru.

Вакцинация против коронавируса.
Вакцинация против коронавируса.
Анна Зайкова

Из-за разногласий в правительстве 12 марта уволился министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. Через несколько дней свои посты покинули министры иностранных дел и экономики. Премьер-министр Словакии Игор Матович тоже подал прошение об отставке. Его приняла президент этой страны Зузана Чапутова.

Одобрение

Словакия стала второй страной ЕС, одобрившей к применению российскую вакцину «Спутник V». До конца июня в это государство планировали поставить 2 млн доз вакцины.

Дефицит

Между тем российским регионам не хватает вакцин от коронавируса. Дальневосточные регионы недостаточно обеспечены вакциной от коронавируса, заявил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость