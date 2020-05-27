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27 мая
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Политика

Из-за слухов о Медведеве депутат Госдумы обратится в прокуратуру

Депутат Госдумы РФ Ирина Гусева обратится в Генпрокуратуру.

Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
Дмитрий Медведев в центре вирусологии "Вектор".
government.ru

«Я хочу, чтобы все в информационном поле понимали: за все надо отвечать», — цитирует «Интерфакс» слова Гусевой со ссылкой на пресс-службу «Единой России».

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появились сообщения со ссылкой на Гусеву о том, что фракция «Единая Россия» провела некое закрытое заседание. По его итогам якобы было принято решение о коррекции курса «Единой России», об уходе лидера партии власти Дмитрия Медведева на пост спикера Госдумы и о досрочных парламентских выборах, пишет bfm.ru.

Гусева назвала все это фейком. По словам депутата, никакого закрытого совещания не было, а единороссы заняты сейчас решением проблемы коронавируса в регионах.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Дмитрий Медведев решил взяться за трудовое законодательство.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в России надо пересмотреть трудовое законодательство из-за проблем связанных с коронавирусом.

«Очевидно, мы должны будем по-другому взглянуть на регулирование трудовых отношений», — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Он отметил, что нужно будет детально проанализировать тот опыт, который копится сейчас, в условиях коронавируса, после чего вернуться к корректировке трудового законодательства. «Чтобы оно стало не просто более современным, а чтобы отвечало на те вызовы, с которыми столкнулись человечество и наша страна в 2020 году», — заявил Медведев.

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