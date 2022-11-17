Известных журналистов Сванидзе, Засурского и Винокурову исключили из СПЧ

Из СПЧ Владимир Путин исключил десять человек, включая известных журналистов. Однако тут же добавил десять новых. Среди них — военный корреспондент, работающий в зоне СВО — Александр Коц.
Также в Совет вошла член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.
Кого еще исключили из СПЧ
Из совета исключили, в частности, правозащитников Игоря Каляпина и Наталию Евдокимову, психолога Александра Асмолова, судью в отставке Марию Большакову и общественного деятеля Галину Осокину.
Также из совета исключен умерший в мае 2022 года правозащитник Андрей Бабушкин.
Ранее глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст иностранцев с российским гражданством.