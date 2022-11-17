17 ноября
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Политика

Известных журналистов Сванидзе, Засурского и Винокурову исключили из СПЧ

Российских журналистов Николая Сванидзе, Ивана Засурского и Екатерину Винокурову исключили из Совета по правам человека, следует из указа Владимира Путина от 17 ноября 2022 года.

Владимир Путин, закон, указ.
Владимир Путин, закон, указ.
kremlin.ru

Из СПЧ Владимир Путин исключил десять человек, включая известных журналистов. Однако тут же добавил десять новых. Среди них — военный корреспондент, работающий в зоне СВО — Александр Коц.

Также в Совет вошла член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Кого еще исключили из СПЧ

Из совета исключили, в частности, правозащитников Игоря Каляпина и Наталию Евдокимову, психолога Александра Асмолова, судью в отставке Марию Большакову и общественного деятеля Галину Осокину.

Также из совета исключен умерший в мае 2022 года правозащитник Андрей Бабушкин.

Ранее глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст иностранцев с российским гражданством.

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