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Жизнь

Глава СПЧ предложил увеличить призывной возраст иностранцев с российским гражданством

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил увеличить призывной возраст получивших российское гражданство граждан до 45−50 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Призывники.
Призывники.
предоставлено читателем

Глава СПЧ отметил, что одна из частых претензий касается трудовых мигрантов и тех, кто приехал получить российской гражданство. По закону, если эти граждане старше 27 лет, то они не подлежат призыву.

«Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — сказал он.

Валерий Фадеев подчеркнул, что речь не идет о немедленном призыве. Репатриантам можно давать один год для обустройства в стране, а после призывать в армию России. Такой механизм есть в Израиле.

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