Россия досрочно вышла из Совета ООН по правам человека

Так в Москве отреагировали на решение Генассамблеи ОНН о приостановке членства России в СПЧ. МИД расценил это как «неправомерный и политически мотивированный шаг».
Как считают в дипломатическом ведомстве, тем самым Россию, которая ведет «независимую внутреннюю и внешнюю политику», решили «демонстративно наказать», пишет bfm.ru.
МИД подчеркивает — досрочный выход России из СПЧ ООН «не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере».
Ранее Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ, где будут принимать «неполитизированные решения».