8 апреля
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Политика

Россия досрочно вышла из Совета ООН по правам человека

Россия досрочно — с 7 апреля — прекратила свои полномочия в Совете ООН по правам человека, сообщает сайт российского МИД.

Флаг ООН.
Флаг ООН.
СС0

Так в Москве отреагировали на решение Генассамблеи ОНН о приостановке членства России в СПЧ. МИД расценил это как «неправомерный и политически мотивированный шаг».

Как считают в дипломатическом ведомстве, тем самым Россию, которая ведет «независимую внутреннюю и внешнюю политику», решили «демонстративно наказать», пишет bfm.ru.

МИД подчеркивает — досрочный выход России из СПЧ ООН «не является отступлением от международных обязательств в правозащитной сфере».

Ранее Матвиенко предложила создать аналог ЕСПЧ, где будут принимать «неполитизированные решения».

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