Известный демократ 1990-х попросил политического убежища в США

Бывший председатель «Партии экономической свободы» и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», передает REGNUM. Боровой в последние годы был критиком Владимира Путина и проводимой им политики.

Боровой сказал, что еще в конце 2014 года он «решил не испытывать судьбу» и переехал в Лос-Анджелес. Он утверждает, что в России за ним велась слежка, сообщает «МК». По его словам, некие люди следили за его перемещениями в течение нескольких лет.

Эксперты сообщили Боровому, что это так называемая «установочная слежка», с помощью которой изучают расписание человека. И ему посоветовали: «Если такую слежку назначили, значит вы — часть какого-то большого проекта. Это вполне может быть и убийство, уезжайте быстрее и подальше».

«Я на всякий случай попросил политическое убежище в США», — сказал Боровой.

Он также добавил, что не сможет посещать Россию в течение пяти лет из-за рассмотрения вопроса о политическом убежище в США.

Кто такой Константин Боровой

Константин Боровой в 1980-х годах создал несколько кооперативов и довольно быстро стал миллионером. В дальнейшем стал одним из создателей Российской товарно-сырьевой биржи. Вошел в состав учредителей Российского Национального коммерческого банка.

Он основатель Партии экономической свободы. Активно защищал демократию во время путча ГКЧП. Был членом Совета по предпринимательству при президенте России. В 1994 году пережил покушение: его автомобиль обстреляли на 31-м километре шоссе Ярославль — Кострома.

Спустя год Боровой избран депутатом Госдумы по Тушинскому одномандатному избирательному округу Москвы. После избрания Владимира Путина на пост президента России в 2000 году ушел в оппозицию, рассказывает Lenta.ru.

Сейчас Боровому 71 год.