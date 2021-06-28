28 июня 23°C
﻿
Политика
45

Известный политолог критично оценил перспективы Геннадия Зюганова во главе КПРФ

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
kremlin.ru

Президент фонд «Петербургская политика» Михаил Виноградов на страницах издания «Новая газета» всерьез раскритиковал деятельность КПРФ и ее лидера Геннадия Зюганова. Поскольку этот материал может быть интересен нашим читателям в преддверие выборов, приводим его в несколько скоращенном варианте:

— Готовящийся встретить 77-летие Геннадий Зюганов — один из долгожителей российской политики. Дольше на политической сцене страны только Терешкова. По советским меркам — он третий по долгожительству после Михаила Горбачева и Никиты Хрущева (умер в 77 с половиной лет) лидер Компартии. По европейским — он вот-вот догонит Тодора Живкова (руководил Компартией в 78 лет), Вальтера Ульбрихта (ушел в 77 лет 10 месяцев) и Эриха Хонеккера (проработал до 77 лет и 2 месяцев).

Без особых карьерных предпосылок (дослужился лишь до заместителя заведующего отделом ЦК КПСС и секретаря ЦК толком так и не досозданной Компартии РСФСР) Зюганов внезапно возглавил КПРФ. Он удачно балансировал между участием в трех проектах: 1. «Российская Компартия», которая, по сути, ослабляла и подламывала общесоюзную КПСС); 2. идеологическая поддержкай ГКЧП (которая ускорил конец эпохи); 3. превращение в одного из бенефициаров этого распада.

Победитель парламентских выборов 1995 года и лидер партии, побеждавшей в 90-е годы на губернаторских выборах в десятках регионов (а тогдашние губернаторы — полноценные политики № 1 в регионах, не то что нынешнее племя). Обладатель кулуарной репутации победителя президентских выборов 1996 года (не станем обсуждать достоверность этих утверждений — их все равно не проверить). Но, по сути, он за три месяца до выборов утратил особый драйв, не стал заниматься формированием команды и всерьез готовиться к взятию власти. Чем ближе был срок голосования, тем призрачнее становились перспективы победить Ельцина у кандидата, не имевшего ни стремления, ни вкуса к победе и вообще к власти.

И это еще во времена, когда слово «дауншифтинг» не вошло в российский лексикон.

Чуть позже Зюганов станет главным выгодоприобретателем протестного движения, к которому сам почти не прикладывал руку: просто голосование за КПРФ оказывалось для прагматиков в крупных городах самым понятным способом сделать власти как можно больнее.

Зюганов — эффективнейшим переговорщик с действующей властью. Его успехи не так наглядны, как у Жириновского, но вполне весомы. Он всегда оберегал второе место, уничтожая подбирающихся к нему и будучи равнодушным к «золотым» медалям.

Сила и одновременно трагедия Зюганова заключается в том, что собственно результат ему никогда не был особенно интересен.

Десятилетиями оставаться в «политическом казино» оказалось куда привлекательнее, чем ставить на зеро в надежде взять банк. Роль трибуна и коммуникатора была куда ближе, чем лавры революционера и бунтаря.

Как следствие, успехи Зюганова почти никогда не конвертировались в результаты. Назвать реальные достижения КПРФ и ее лидера за последние 30 лет — большая проблема. Результат был подменен интонацией. Было много жестких фраз типа «Мы прямо поставили перед правительством вопрос» и «КПРФ не допустит…» — но сложно вспомнить, чего именно КПРФ не допустила.

Пытавшиеся обострить дискуссию и поставить вопрос о результатах «уклонисты» типа Рашкина получали проблемы по партийной линии за попытки расшатать КПРФ своим радикализмом. Равным образом душились в зародыше сомнения «правомерных» коммунистов об идеологической допустимости проводить на руководящие посты спонсоров и миллиардеров (Блоцкий, Грудинин, Берулава), воспроизводящих опыт КПСС по гигантскому разделению между «верхами» и «низами». Зюганов по-прежнему бесценен для КПРФ аппаратно и организационно, но с репутационной и «идейной» точки зрения становится скорее бременем. Как Явлинский для «Яблока», Миронов для «Справедливой России». Да и не только они.

Но в дискуссии о таких трендах руководство КПРФ будет объективно не заинтересовано. Да и сам факт разговоров о гипотетической передаче лидерства в партии по наследству внуку Леониду — индикатор того, что династические соображения могут оказаться более актуальными, чем политические. Что одновременно странно идеологически и вполне понятно по-человечески.

Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика»

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость