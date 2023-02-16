Известный правозащитник прилетел в Барнаул и обсудил выборы губернатора с общественниками и чиновниками

Председатель ассоциации независимого общественного мониторинга, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод посетил Алтайский край и встретился с представителями общественных структур, органов власти, экспертами, политологами и членами избирательных комиссий.

В первую очередь Александр Брод прилетел в Алтайский край в качестве председателя ассоциации «Независимый гражданский мониторинг» (НОМ). В этом статусе он посетил круглый стол, на котором обсуждали роль институтов гражданского общества в обеспечении законности в ходе выборов.

Александр Брод заявил, что ассоциация НОМ ведет мониторинг федеральных, региональных, местных выборов — даже в самых маленьких сельсоветах. Кроме того, ассоциация оценивает зарубежные выборы в странах, где проживают наши соотечественники. Все это делается для обеспечения открытости и прозрачности.

«Наша цель — способствовать тому, чтобы выборы были максимально доступными, свободными и открытыми, чтобы избирательная система максимально подготовилась, участки были оборудованы, в том числе и для людей с ограниченными возможностями», — заявил Брод.

По его словам, голосование на выборах губернатора в Алтайском крае скорее всего будет многодневным — это уже укоренившаяся практика, показавшая свое удобство.

Александр Брод также встретился с общественниками, а также представителями политических партий.

По его словам, региональные эксперты должны присутствовать не только на этапе голосования, но и давать оценку на стадии регистрации кандидатов, агитационного периода и подведения итогов голосования.

«В течение года предстоит плотная работа с Алтайским краем, будем приглашать экспертов в Москву на семинары, рекомендовать участвовать в онлайн-семинарах», — сообщил он.

Александр Брод отметил, что всего в этом году в стране выберут более 20 губернаторов, а также продолжатся выборы в региональные парламенты и местные думы.

При этом он подчеркнул, что ассоциация НОМ будет работать с новыми территориями России — там тоже создаются экспертные сообщества и будет вестись подготовка наблюдателей.