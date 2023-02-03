Вернуться домой. Как мобилизованные могут законно покинуть зону СВО

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Когда мобилизованных вернут домой?

Четкого ответа на вопрос, когда мобилизованные вернутся домой, пожалуй, нет ни у кого.

Российские официальные лица выражали точку зрения, которая заключается в том, что мобилизованные вернутся домой только тогда, когда закончится специальная военная операция на Украине. Кроме того, для этого необходим специальный указ верховного главнокомандующего.

Так, например, об этом заявляли депутат Госдумы Дмитрий Гусев и генерал-майор Николай Тутрин. При этом оба спикера отмечают, что на фронте все равно есть ротация кадров — солдатам тоже нужно отдыхать.