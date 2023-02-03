Вернуться домой. Как мобилизованные могут законно покинуть зону СВО

Четкого ответа на вопрос, когда мобилизованные вернутся домой, пожалуй, нет ни у кого.
Российские официальные лица выражали точку зрения, которая заключается в том, что мобилизованные вернутся домой только тогда, когда закончится специальная военная операция на Украине. Кроме того, для этого необходим специальный указ верховного главнокомандующего.
Так, например, об этом заявляли депутат Госдумы Дмитрий Гусев и генерал-майор Николай Тутрин. При этом оба спикера отмечают, что на фронте все равно есть ротация кадров — солдатам тоже нужно отдыхать.
Полный список причин, по которым мобилизованного могут вернуть домой, приведен в указе президента об объявлении частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года. Их всего три:
- достижение предельного возраста пребывания на военной службе;
- по состоянию здоровья — после того, как военно-врачебная комиссия признает их не годными к военной службе;
- лишение свободы по решению суда.
Для того, чтобы человеку присвоили категорию годности «Д» (то есть не годен к военной службе), у него должно быть заболевание из этого списка:
- инфекционные и паразитарные болезни;
- новообразования;
- болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
- болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ;
- психические расстройства;
- болезни нервной системы;
- болезни глаза и его вспомогательных органов;
- последствия травм, отравлений и других воздействий внешних факторов.
Полный перечень болезней можно посмотреть здесь.
Будучи призванным на военную службу или мобилизованным, не стоит пытаться причинить себе какое-либо повреждение. За это предусмотрено уголовное наказание по ст. 339 УК РФ.
Симуляция болезни или реальное членовредительство, а также другой обман в условиях объявленной мобилизации грозят колонией на срок от пяти до десяти лет лишения свободы.
По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, мобилизация выявила «массу существенных проблем», а также заставила пересмотреть подходы в организации воинского учета и формирования баз данных военнослужащих. В итоге, более девяти тысяч человек признали ошибочно призванными — у них имеется или полное освобождение или отсрочка. Им полагается выплата за пребывание на военной службе.
Напомним, согласно закону, отсрочка от мобилизации положена:
- забронированным органами власти, а также членам Совета Федерации и депутатам Госдумы;
- признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;
- занятым постоянным уходом за близким родственником (отец, мать, жена и т.д.), нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе, либо являющимися инвалидами I группы;
- являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры;
- имеющим на иждивении четырех и более детей до 16 лет или имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного ребенка и более до 16 лет (женщинам — одного ребенка и более до 16 лет, а также в случае беременности, срок которой составляет не менее 22 недель);
- при беременности жены, срок которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей до 16 лет;
- матери, воспитывающие без мужей четырех и более детей до восьми лет.
Также отсрочку от мобилизации получили добровольцы, которые и так отправились в зону боевых действий в составе специальных формирований.
Ранее появилась информация, что в Сибири может появиться первый губернатор-ветеран, участвовавший в СВО.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!