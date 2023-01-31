В Сибири может появиться первый губернатор-ветеран, участвовавший в СВО

Вполне возможно, что его назначат главой Хакасии, рассказали два источника ЯРНОВОСТЕЙ, близких к администрации президента (АП), и один источник из числа хакасских бизнес-элит.
«Сокол давно претендует на пост главы региона, это покажет, что появятся первые губернаторы-ветераны», — объяснил один из источников.
И это будет способствовать реализации тезиса о том, что СВО является теперь кадровым лифтом, пишет 19rusinfo.ru. Сейчас Хакасией руководит Валентин Коновалов.
В 2018 году он неожиданно выиграл выборы у главы региона Виктора Зимина.
Особое мнение
Однако политологи считают, что назначение Сокола будет ожидаемым.
«Он давно в кадровом резерве. И вполне готов возглавить регион. Участие в СВО усиливает позиции. Но главное — деловые характеристики и совокупность навыков и опыта. Так что не удивлюсь, если он заменит Коновалова. Второй срок для Коновалова был крайне маловероятен. Но и ему в его 35 лет найдут применение», — рассуждает политолог Константин Калачев.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет Сокола самой ожидаемой кандидатурой в случае решения вопроса о власти.
Политолог Александр Кынев говорит — в Хакасии ситуация такая, что, вероятно, победит тот кандидат, которого назначит Кремль.
Ранее писатель Прилепин отправился добровольцем на СВО.
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