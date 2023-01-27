27 января
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Жизнь

Писатель Прилепин отправился добровольцем на СВО

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.

Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.
Захар Прилепин и Сергей Шаргунов.
altkprf.ru

Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и уже отправился в зону СВО на военную службу.

По словам Кондаковой, Прилепин служил в составе ОМОН и потому принял решение заключить контракт с Росгвардией.

Также пресс-секретарь добавила, что с первых дней проведения СВО все структуры писателя начали активно оказывать помощь в проведении спецоперации.

Сам Захар Прилепин регулярно организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь он отправился на линию соприкосновения в качестве военнослужащего.

Ранее стало известно, изменят ли статус СВО в связи с поставкой западных танков Украине.

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