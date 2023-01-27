Писатель Прилепин отправился добровольцем на СВО

Захар Прилепин подписал контракт с Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и уже отправился в зону СВО на военную службу.
По словам Кондаковой, Прилепин служил в составе ОМОН и потому принял решение заключить контракт с Росгвардией.
Также пресс-секретарь добавила, что с первых дней проведения СВО все структуры писателя начали активно оказывать помощь в проведении спецоперации.
Сам Захар Прилепин регулярно организовывал гуманитарные миссии на новых территориях. Теперь он отправился на линию соприкосновения в качестве военнослужащего.
Ранее стало известно, изменят ли статус СВО в связи с поставкой западных танков Украине.
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