26 января
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Жизнь

Изменят ли статус СВО в связи с поставкой западных танков Украине, ответил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом сообщают РИА Новости.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

Ранее с предложением поменять статус СВО выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Такое предложение он выдвинул в связи с решением США и ФРГ поставить танки для украинской армии. Депутат не уточнил, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события вышли за рамки обычного военного конфликта.

Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что такой вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.

«Лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — сказал Песков журналистам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков.

Правительство ФРГ также подтвердило, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков.

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