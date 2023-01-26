Изменят ли статус СВО в связи с поставкой западных танков Украине, ответил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена статуса спецоперации не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее с предложением поменять статус СВО выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Такое предложение он выдвинул в связи с решением США и ФРГ поставить танки для украинской армии. Депутат не уточнил, на какой именно, но подчеркнул, что происходящие события вышли за рамки обычного военного конфликта.

Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что такой вопрос не стоит на повестке дня в Кремле.

«Лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», — сказал Песков журналистам.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков.

Правительство ФРГ также подтвердило, что отправит Украине 14 танков Leopard 2. Берлин также разрешит другим странам реэкспорт танков.