Известный телеведущий заявил об уходе из руководства ВГТРК

Известный российский телеведущий Сергей Брилев объявил, что перестает вести программу «Вести в субботу» и уходит из руководства ВГТРК, где занимал должность замдиректора по спецпроектам, пишет Газета.Ru.

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск „Вестей в субботу“ (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — написал журналист в соцсетях.

Он сообщил — после выпуска 26 февраля он уехал в Латинскую Америку, где занимался репортажами и снимал мини-фильмы.

По возвращении в Москву в конце апреля ему провели операцию, детали которой Брилев не сообщил, а потом он несколько недель восстанавливался.

Телеведущий заявил, что ему уже не подходит «многочасовая работа в прямом эфире» и пора переходить на записные форматы: фильмы и спецрепортажи.

Гражданство

В 2018 году появились новые подробности о Сергее Брилеве. Брилев заявил, что Великобритания для него — это та «привязанность», от которой он «точно отказываться не собирается» — таким образом он ответил на совет коллеги Владимира Познера сдать одно из своих гражданств.

Журналист ВГТРК рассказал, как получил гражданство Британии. По его словам, в 1995 году он приехал в Лондон на курсы Би-Би-Си.

«Одновременно делаю серию сюжетов для „Вестей“. Мне предложили стать собкором в Лондоне», — писал в соцсетях телеведущий.

Брилев подтвердил, что имеет второе гражданство и недвижимость в Лондоне. Телеведущий отметил, что не нарушил закон: работодатели и ФМС знают о его втором гражданстве, а недвижимость была приобретена на средства, источники которых прозрачны.

В 2009 году команда Сергея Брилева снимала сюжет об Алтайском крае.

О телеведущем

Сергей Брилев родился 24 июля 1972 года в Гаване, столице Кубы. Окончил факультет международной журналистики МГИМО, свободно владеет испанским и английским языками.

В 1990 — 1993 годах корреспондент «Комсомольской правды», специальный корреспондент «Московских новостей». С марта 1995 года — собкор программы «Вести» в Лондоне. В качестве ведущего дебютировал 11 сентября 2001 года во время теракта в США.

Был обладателем премии ТЭФИ.

С 2001 по 2007 год Брилев вел «Прямые линии с Владимиром Путиным» и комментировал трансляции инаугураций президента.

Телеведущие Екатерина Андреева и Сергей Брилёв с Владимиром Путиным , 2001 г. kremlin.ru

Любимая книга — «Два капитана» <Данные на 2005 год>.