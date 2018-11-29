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Политика
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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал скандал с британским гражданством Брилева

Наличие у ведущего «России 1» Сергея Брилева британского гражданства «не может являться поводом для обвинений или критики», журналист ничего не нарушает. Об этом заявил «Эху Москвы» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков.
kremlin.ru

По его словам, президент Владимир Путин хорошо знает Брилева. «В целом, нам непонятна шумиха, которая по этому вопросу была устроена. Брилев абсолютно ничего не нарушает, имея гражданство другой страны», — сказал Песков. Он пояснил, что ведущий не является государственным служащим и на него не распространяются никакие ограничения.

Из-за чего все началось?

22 ноября глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал расследование о британском подданстве Брилева. Факт наличия у ведущего британского паспорта удалось установить благодаря сведениям о супруге Брилева Ирине в публичных базах данных Великобритании.

В эфире «Дождя» Брилева опровергла информацию о получении британского гражданства и покупке недвижимости в Соединенном Королевстве, пишет РБК.

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Сам Брилев позднее написал в Facebook, что никогда не скрывал информацию об имеющемся у него гражданстве Великобритании. По его словам, Федеральная миграционная служба в курсе наличия у него второго паспорта. Брилев также заявил об отсутствии британского гражданства у его супруги.

Лицо канала

Вот что рассказывал Сергей Брилев altapress.ru в 2005 году о себе, как о «лице канала»: «Меня часто так называют, но я не совсем с этим согласен, потому что второй канал довольно разноплановый. И у нас много ведущих, которые ассоциируются с каналом. Например, Миша Антонов, ведущий вечерних новостей. Есть столп телеканала Николай Сванидзе, у которого можно многому поучиться. И когда меня называют „лицом“, думаю, что нужно это слово ставить во множественном числе. Я лишь одно из „лиц“. Хотя здоровое чувство самолюбия, считаю, у журналиста должно быть. И когда ты достигаешь уровня, на котором тебя называют одним из лиц канала, это, несомненно, приятно».

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