К беспорядкам в стране привела модная прическа жены израильского премьера

Образ жизни, а также привычка дорого одеваться и делать прически в шикарных салонах жены премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяну привели к массовым беспорядкам в Тель-Авиве, пишет The Washington Post.

Толпа израильтян пыталась штурмом взять фешенебельный салон красоты в центре Тель-Авива, указывает Lenta.ru. В это время в салоне находилась супруга премьера, Сара Нетаньяху.

Ее имя не раз попадало упоминалось в СМИ в скандальных рубриках. Так, в 2019 она признала свою вину в нецелевом расходовании 100 тыс. долларов США из бюджетных средств на заказ блюд известных шеф-поваров.

Журналисты жену премьера сравнивают с французской королевой XVIII века Марией-Антуанеттой, известной своим расточительством и любовью к роскоши.

Между тем черную икру и духи запретили поставлять в Россию. В перечень вошли такие неординарные «предметы», как круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг.