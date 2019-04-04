К 15 летию победы Михаила Евдокимова на выборах. Что сразу пообещал новый губернатор

4 апреля 2004 года прошел второй тур выборов главы администрации Алтайского края. Победу одержал Михаил Евдокимов. Рассказываем о том, как видел свою работу на посту главы региона победитель и что он обещал людям в первые дни после выборов.

Первая встреча нового губернатора со СМИ

Первую пресс-конференцию Евдокимов провел 6 апреля. Такого количества журналистов в здании краевой администрации до этого, наверняка, не было. Несколько десятков фотографов и операторов центральных каналов, краевых и региональных телекомпаний, представители информагентств и, конечно, газет (московских, новосибирских, алтайского края и региональных).

Перед началом пресс-конференции в зале, где обычно проходят заседания краевого Совета народных депутатов, кроме журналистов находились депутаты, а также сотрудники аппарата бывшего губернатора. Всех их личный пресс-секретарь Михаила Сергеевича попросила удалиться. Потому что конференция организовывалась для представителей прессы, а не для всех подряд.

Михаил Евдокимов. Олег Богданов

Но депутаты не торопились выходить из зала. Тогда охрана Евдокимова обратилась за помощью к Андрею Ляпунову, пресс-секретарю бывшего губернатора Алтайского края. Его попросили указать, кто из находяшихся в зале не является журналистом. Андрей Ляпунов предложил нежурналистам покинуть зал по-хорошему, чтобы не создавать «некрасивой ситуации».

Когда в зале остались только журналисты, ровно в три часа вошел новый губернатор. «Точность — вежливость королей», — раздалось в зале. Место у входа сразу же заняли охранники — мужчины в черных пальто, кое у кого даже с мехом. Они следили за тем, чтобы в зал не проникали посторонние.

Как только вошел Михаил Сергеевич, стало понятно, что пресс-конференция не состоялась 5 апреля и была отложена именно из-за плохого самочувствия Евдокимова, а не по каким-то другим причинам. Было заметно, что ему явно нездоровится: он краснел, говорил охрипшим голосом.

Что сказал Евдокимов журналистам

Свою речь Михаил Сергеевич начал так: «Дело пока непривычное, новое. Поэтому будем помаленьку разбираться. Страшного в этом ничего нет. Ибо я никогда ничего не боялся и не боюсь». Далее новый губернатор поблагодарил всех земляков, которые за него проголосовали. И сообщил, что к новой для себя должности приступит в законном порядке, то есть через десять дней после опубликования официальных данных о состоявшихся выборах губернатора. И заметил, что все будет организовано по-скромному. Никаких гуляний.

Михаил Евдокимов , экс-губернатор Алтайского края. Олег Богданов

Об администрации

«Будут вноситься корректировки в действующую систему власти», — сказал он. Однако говорить, будет ли создано правительство (об этом ходят упорные слухи), называть хоть какие-то имена той эффективной команды, которую он обещал привести с собой, Евдокимов не стал, сказав, что еще рано. Он пообещал, что эти имена будут названы в ближайшие дни. Однако уже сейчас он сообщил, что некоторые из сотрудников его штаба займут ряд постов в администрации.

Некоторые люди уже ушли сами. Это, видимо, нормально, видимо, так должно быть по жизни. Но никаких таких, как рассказывают у меня за спиной всякие небылицы о том, что сейчас косить там всех начнут. Никого косить никто не собирается. И каждый, кто может и умеет, должен обязательно работать на своем месте. Мы делаем общее дело, и не надо заниматься расправой. Нет, никто не собирается этого делать.

О крайсовете

Мне известно все, что происходит. И я хочу заняться прежде всего примирением, чтобы не было разброда и шатания. Негоже просто людям так вот ставить какие-то подножки. Не надо. Это несолидно. Нам надо собраться, сконсолидироваться, прийти к общему консесусу. Честно говорю, как гражданин, за это даже немножко как-то обидно. Можно же договориться.

Михаил Евдокимов и Александр Назарчук в 2004 году. Олег Богданов

О бизнесе

Будем взаимодействовать в рамках закона. Бизнес, без него же нельзя. Все будут поставлены перед ответственностью, которую должны соблюдать. Вот и все. И будем спрашивать. Спрашивать. Потому что разгул-то закончен, наверно. Хватит, погуляли.

Также он заявил, что все зависит от степени развития предприятия, если это действительно достойное, если по-доброму влияет на экономику края, то такой бизнес новая команда будет поддерживать: «Ничего в этой жизин без поддержки нельзя сделать».

О науке

Поддержка! Однозначная поддержка. Я знаю, в каком состоянии находится наука. Мне все известно. Это практически унизительная ситуация. Все мы должны поддерживать славных наших. Это здорово.

Михаил Евдокимов. Михаил Хаустов

Об объединении с Республикой Алтай

Я все детство и юность прожил в общем Алтайском крае. Я все это прекрасно помню, у нас не было никаких проблем. Здесь вопрос, в общем-то, непростой. Один человек принимать решение не может. Это общая тема. Мое личное убеждение: если сам народ, и Алтайского края, и Республики Алтай, скажет: «Мы хотим жить вместе» — я считаю, это нормально.

О постоянном месте жительства

Новый губернатор заметил, что теперь ему придется отказаться от своей творческой деятельности и полностью посвятить себя краю.

Барнаул станет постоянным местом жительства. Я же дом в Верх-Обском строил не для того, чтобы ездить туда как на дачу. Я его строил для того, чтобы вообще вернуться в дальнейшем в любом случае. У меня же нет ни на Кипрах, ни в Португалии. У меня все здесь, в деревне, на глазах у людей. Конечно, буду жить в Барнауле и, если не возражаете, в Верх-Обском.

В Москву он обещал уезжать только по делам.

В 2004 году. Михаил Евдокимов. Олег Богданов

О финансах

Новый губернатор заявил, что планирует менять финансовую политику. По его программе край должен перестать быть дотационным, при этом бюджет сохраняет социальную направленность — стипендии, пенсии, зарплаты бюджетников должны начислять из средств края.

«Нам надо повысить материальное положение каждого жителя края, ибо за чертой бедности у нас находятся многие», — сказал Евдокимов. И тяжело вздохнув, добавил: «Ох!»

О своей команде

Также Михаил Сергеевич сообщил, что «сейчас же начнет создавать команду», с которой и будет работать. В нее войдут как местные специалисты, так и московские. Но Евдокимов пообещал, что никому их них воровать не позволит.