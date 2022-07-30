К отмене биржевых торгов долларом начал готовиться ЦБ России

Это может произойти, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа.
При таких санкциях валютные торги будут парализованы, и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным.
Альтернатива, которую рассматривает ЦБ РФ, — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков, указывает bfm.ru.
В Банке России подтвердили изданию, что прорабатывают такой сценарий.
Ранее сообщалось, что Центробанк продлит ограничения на покупку наличной валюты в России.