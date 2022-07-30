30 июля
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Политика

К отмене биржевых торгов долларом начал готовиться ЦБ России

Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро в случае прекращения биржевых торгов, узнало издание Forbes.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Это может произойти, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Мосбиржа.

При таких санкциях валютные торги будут парализованы, и механизм, который был у ЦБ с 2014 года на случай ограничения обращения валюты, окажется бесполезным.

Альтернатива, которую рассматривает ЦБ РФ, — российский аналог Bloomberg, платформа, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков, указывает bfm.ru.

В Банке России подтвердили изданию, что прорабатывают такой сценарий.

Ранее сообщалось, что Центробанк продлит ограничения на покупку наличной валюты в России.

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