Силовики будут мониторить качество жизни правоохранителей

Соответствующий закон приняли накануне депутаты Госдумы.
Порядок процедуры определит кабмин.
Ранее силовики задержали высокопоставленного сотрудника МЧС.
Силовые структуры намерены проводить ежегодный мониторинг качества жизни правоохранителей и членов их семей, сообщает «Парламентская газета».
Соответствующий закон приняли накануне депутаты Госдумы.
Порядок процедуры определит кабмин.
Ранее силовики задержали высокопоставленного сотрудника МЧС.
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