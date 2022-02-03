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Политика

Кадыров доложил Путину о ситуации в Чечне

В Москве состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает официальный сайт главы Чеченской Республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
kremlin.ru

Речь шла о социально-экономической ситуации в республике, мерах, которые принимаются в условиях пандемии коронавируса.

«Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации», — отметил Кадыров.

По его словам, демографические показатели региона сохраняют положительную динамику, безработица в регионе сократилась до 8%.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни не планируется встреча Путина и Кадырова, пишет bfm.ru.

Вместе с тем он пообещал доложить главе государства об обращении редакции «Эхо Москвы», в котором журналисты просят Путина вмешаться в ситуацию из-за угроз Рамзана Кадырова.

В январе Кадыров заявил, что на месте Путина давно забрал бы Украину и навел там порядок. В декабре 2021 года Кадыров уже предлагал радикально решить «украинский вопрос». Тогда он заявил, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику.

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