Кадыров назвал причины, по которым Пригожин устроил военный мятеж

Глава Чечни отметил, что погоня за личными амбициями может заставить человека забыть о "привязанности и любви к Отчизне".

По словам Кадырова, он убеждал Евгения Пригожина оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с государственными делами.

Однако цепочка неудачных сделок привела Пригожина к заносчивости и продолжительной обиде. Причина, в том числе, кроется якобы в том, что власти Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок.

Все это чуть не привело к опасным последствиям.

При этом Кадыров призвал бойцов ЧВК "Вагнер" принимать "трезвые решения" и думать о будущем страны, своих семьях и детях.

"Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жесткое подавление и уничтожение любого, кто посягнет на целостность Российской Федерации", - заключил Кадыров.

Ранее altapress.ru сообщал, что мятеж Пригожина закончился и разобрался, что о нем известно на 25 июня.