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Политика

Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что примет решение об участии в выборах руководителя республики после изучения общественного мнения.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Выборы главы Чечни, избираемого сроком на пять лет, пройдут в Единый день голосования — 19 сентября.

«Не определился, буду ли участвовать в выборах. Окончательное решение приму после изучения общественного мнения», — написал Кадыров.

Он также подчеркнул, что не пойдет на выборы, если «даже несколько процентов населения выступят против» его кандидатуры.

Кадыров напомнил, что в сентябре в Чечне пройдут выборы трех уровней — федерального, регионального и муниципального.

«Это очень важный день для будущего республики и всей России. Поставил задачу перед всеми структурами власти тесно сотрудничать с избиркомом», — отметил он.

Напомним, Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. На выборах в 2016 году он набрал 97,56% голосов.

Ранее Кадыров назвал себя «пехотинцем» президента России Владимира Путина, подчеркнув, что ему сильно помогла поддержка главы государства.

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