Кадыров рассказал, чьим проектом он является

«Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики — это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю», — заявил Кадыров во время прямого эфира в Instagram.