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Политика

Кадыров рассказал, чьим проектом он является

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз назвал себя «пехотинцем» Путина и заявил, что все могут считать его проектом действующего президента России.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

«Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики — это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю», — заявил Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Кроме этого глава Чечни назвал себя «рабом Всевышнего и слугой народа», пишет РБК.

Летом 2020 года Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

По словам чеченского лидера, это необходимо для суверенитета России, обеспечения ее безопасности и роста международного авторитета.

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