Кадыров рассказал, чьим проектом он является

«Да, вы можете сказать, что я проект Путина. Я его пехотинец и с гордостью выполняю возложенные на меня обязанности. В самые сложные времена наш президент Владимир Путин поддержал мой народ, и результаты по восстановлению республики — это в основном его заслуга. Моя вера призывает служить такому руководителю», — заявил Кадыров во время прямого эфира в Instagram.
Кроме этого глава Чечни назвал себя «рабом Всевышнего и слугой народа», пишет РБК.
Летом 2020 года Рамзан Кадыров заявил, что Владимир Путин обязательно должен баллотироваться на пост президента в 2024 году.
По словам чеченского лидера, это необходимо для суверенитета России, обеспечения ее безопасности и роста международного авторитета.