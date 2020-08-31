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Политика

Кадыров обратился к белорусам и вспомнил два этапа чеченской войны

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил белорусам поддержать победившего на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко. И напомнил, что именно Лукашенко сделал Беларусь процветающим государством.

Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
Рамзан Кадыров во время интервью телеканалу HBO.
HBO в youtube.com

«К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы стараются разрушить мир и порядок в Беларуси. Подобные действия и в целом лозунги, как правило, приводят к кровопролитию и к затяжному кризису, приводящему в упадок страну», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил — в его республике дважды пережили подобные события, после чего люди остались калеками, а города стояли в руинах, пишет ura.ru.

«Пользуясь случаем, я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства», — добавил Кадыров.

Протесты в Белоруссии происходят с 9 августа после оглашения результатов президентских выборах, на которых Лукашенко по данным ЦИК страны набрал 80% голосов.

23 августа в бронежилете и с автоматом наперевес Лукашенко прибыл во Дворец независимости.

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