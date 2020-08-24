Появилось видео, как в бронежилете и с автоматом наперевес Лукашенко прибыл во Дворец независимости

23 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко работал в ситуационном центре во Дворце независимости, контролировал обстановку, сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Ближе к вечеру митингующие пошли на штурм дворца. По словам пресс-секретаря, смелости у протестантов хватило ненадолго — они скоро убежали.

После этого президент вызвал вертолет, облетел Минск и посмотрел с высоты на обстановку в городе.

Когда вернулся, поблагодарил тех, кто защищал дворец, также подошел к бойцам ОМОНа пообщаться и выразить благодарность за службу.

Пресс-секретарь отдельно отметила — Лукашенко никуда не сбежал, как сообщали некоторые блогеры. Дети президента также в стране. А на кадрах ролика можно увидеть младшего сына Лукашенко — Колю, который также остался в Белоруссии.

Между тем в Минске 23 августа прошел крупнейший с начала протестов митинг. На него собрались от 20 тыс, по данным государственных СМИ, до 200 тыс. человек, по оценке телеграм-каналов и других СМИ, пишет bfm.ru.

Ранее Александр Лукашенко распорядился закрыть с 24 августа все бастующие в стране предприятия.

Забастовки

13 августа на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) началась забастовка. К протестам присоединились рабочие крупнейших предприятий Белоруссии — нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», Белорусский металлургический завод (БМЗ), Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), «Беларуськалий», МАЗ, «Гродно Азот» и другие.

Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Белоруссии.

Протесты

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тыс. человек были задержаны. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.