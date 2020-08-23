Лукашенко приказал закрыть все бастующие предприятия

Александр Лукашенко распорядился закрыть с 24 августа все бастующие в стране предприятия, сообщает РИА Новости.

Требование закрыть бастующие предприятия Лукашенко озвучил на митинге своих сторонников в Гродно.

«Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать — не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота», — сказал Лукашенко.

По мнению президента, этот шаг даст «людям остыть», а затем «разберемся потом, кого пригласить на это предприятие», пишет polit.ru.

Забастовки

13 августа на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ) началась забастовка. К протестам присоединились рабочие крупнейших предприятий Белоруссии — нефтеперерабатывающий завод «Нафтан», Белорусский металлургический завод (БМЗ), Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), «Беларуськалий», МАЗ, «Гродно Азот» и другие. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Белоруссии.

Протесты

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.