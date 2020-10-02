Кадыров поинтересовался у Навального, почему тот обвинил в отравлении Путина, а не его

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале обратился к Алексею Навальному после его слов о причастности президента Владимира Путина к его отравлению. По мнению чеченского лидера, его обвинения не обоснованы, пишет РИА «Новости».

Кадыров отметил, что если бы Навального действительно хотели бы убить, то «ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска», — написал он.

Самого же оппозиционера он назвал «погремушкой» в руках тех, кто стремится развалить Россию.

Кроме того, Кадыров поинтересовался, почему блогер обвинил в случившемся Путина, а не его — «для пущей убедительности».

«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь», — резко ответил Навальному глава Чечни.

Также Кадыров отметил, что именно благодаря Путину в России относятся толерантно к оппозиционным силам.

Напомним, что 20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.

Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови.

Позже его перевезли на частном самолете в немецкую клинику. Там заявили, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.

В интервью немецкому журналу Der Spiegel оппозиционер заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент Владимир Путин.