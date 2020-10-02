Кадыров поинтересовался у Навального, почему тот обвинил в отравлении Путина, а не его

Кадыров отметил, что если бы Навального действительно хотели бы убить, то «ни один врач не пошевелил бы пальцем ради спасения твоей жизни, а немецкому борту не разрешили бы сесть в аэропорту Омска», — написал он.
Самого же оппозиционера он назвал «погремушкой» в руках тех, кто стремится развалить Россию.
Кроме того, Кадыров поинтересовался, почему блогер обвинил в случившемся Путина, а не его — «для пущей убедительности».
«В России все еще есть патриоты, которые видят ваше истинное нутро и ваши скрытые планы, направленные на разрушение великого государства, и у которых чешутся руки ответить на вашу ложь», — резко ответил Навальному глава Чечни.
Также Кадыров отметил, что именно благодаря Путину в России относятся толерантно к оппозиционным силам.
Напомним, что 20 августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске с подозрением на отравление.
Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови.
Позже его перевезли на частном самолете в немецкую клинику. Там заявили, что Навального отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Российские врачи версию об отравлении не подтвердили.
В интервью немецкому журналу Der Spiegel оппозиционер заявил, что за его предполагаемым отравлением стоит президент Владимир Путин.