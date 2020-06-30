Кадыров вновь предложил сделать Путина пожизненным президентом России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России сегодня нет иного лидера, кроме действующего главы государства Владимира Путина. Его просто невозможно заменить. Поэтому он предложи сделать Путина пожизненным президентом.

Такое заявление чеченский лидер сделал в ходе обращения к гражданам республики в связи с голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Эта процедура состоится 1 июля.

Как пишет РБК, Рамзан Кадыров в своем выступлении говорил прямо и конкретно.

«Я всегда говорил: мы должны избрать Владимира Путина пожизненным президентом. Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — сказал он.

Правда, официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил заметить, что ни титула, не должности «пожизненный президент» в Конституции РФ не предусмотрено.