Кадыров призвал укреплять границы и готовиться к худшему

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал захватившее Афганистан движение «Талибан» (признано в РФ террористической организацией) таким же проектом США, каким был и Усама Бен Ладен, рассказал он в аккаунте одного из своих сыновей.

«Америка придумала очередную аферу против мусульман. Говорили, что никогда не выйдут оттуда. Теперь бросили всех и сбежали. <…> Американский проект был Бен Ладен, американский проект и талибы тоже. Поэтому нам, нашим союзным государствам надо укреплять границы, готовиться к худшему. Нам не проблема, будет приказ — остановим любого, кто угрожает нашему государству, суверенитету и народу. Наши братья — узбеки, таджики, киргизы, туркмены, — все должны быть начеку», — сказал чеченский лидер.

Между тем российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов считает, что после взятия Кабула движением «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ситуация в городе стала лучше, чем при администрации президента Ашрафа Гани, пишет ТАСС.

Жирнов добавил, что намерен с представителями талибов «проехаться по городу», чтобы удостовериться в безопасности обстановки. При этом в ответ на соответствующий запрос талибы предложили проехать по столице по любому маршруту на усмотрение посольства, отметил российский дипломат.

Президента Афганистана нужно судить за бегство из страны, считает Замир Кабулов, спецпредставитель президента РФ по Афганистану и директор второго департамента Азии МИД.

Евросоюз и 67 стран подготовили совместное заявление, в котором говорится, что те, кто взял власть в Афганистане, несут ответственность за защиту человеческих жизней, пишет polit.ru.

России среди подписантов заявления не фигурирует.

Что произошло

«Талибан» 15 августа сообщил о своем о полном контроле над Афганистаном.

Легитимное правительство Афганистана сдало Кабул без боя. Президент Афганистана Ашраф Гани сбежал из страны и предположительно находится в Омане.

Террористы потребовали всех иностранцев покинуть страну или зарегистрироваться у представителей «Талибана».